Выдача ипотеки сократилась в Петербурге

Пик ипотечного кредитования пришелся на июнь 2024 года, когда было заключено 8,8 тысячи кредитов на сумму 42,8 миллиарда рублей.

В 2024 году в Петербурге было выдано 53,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 264 миллиардов рублей, сообщает "КоммерсантЪ", основываясь на отчете Центробанка. Это на 33% меньше, чем в 2023 году, когда объем ипотечного кредитования в Петербурге составил 397,6 миллиарда рублей.

Пик ипотечного кредитования пришелся на июнь 2024 года, когда было заключено 8,8 тысячи кредитов на сумму 42,8 миллиарда рублей.

Однако в следующем месяце количество выданных кредитов резко упало до 3,8 тысячи. Такое падение объясняется резким ростом спроса на льготные программы кредитования в июне 2024 года перед их последующей отменой.

Ранее мы сообщили о том, что аренда жилья дешевеет в Петербурге.

Фото: Piter.TV