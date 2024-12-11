Аренда жилья дешевеет в Петербурге

Максимальный рост цен наблюдался в третьем квартале 2024 года.

Рынок аренды жилья стабилизировался после активного роста — цены начали снижаться.

Стоимость аренды жилья в Петербурге с начала года уменьшилась на 1,5–2%, по оценкам экспертов. При этом предложение выросло на 7,5%, подсчитали в "Дом.РФ". Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом аренда стала дороже — на 20,4%, согласно оценке ЦИАН. Максимальный рост цен наблюдался в третьем квартале 2024 года.

Эксперты отмечают, что цены продолжали расти, несмотря на увеличившееся количество предложений. Так, за год количество квартир, предлагаемых в аренду в Петербурге, увеличилось на 65%.

По словам риелторов, причина этого явления заключается в том, что новые арендодатели, во-первых, предложили квартиры более высокого качества (в сравнении с традиционными "бабушкиными хрущёвками"), а во-вторых, могли позволить себе не спешить с поиском арендаторов, подбирая подходящего клиента, и потому не стремились снижать цену.

С другой стороны, число арендаторов также увеличилось из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Для многих потенциальных покупателей ипотека осталась недоступной, что вынудило их рассматривать варианты аренды. Это поддержало спрос, несмотря на рост предложения.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург лидирует по количеству самозанятых.

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