Петербург лидирует по количеству самозанятых

По состоянию на конец 2024 года, количество самозанятых, исключая индивидуальных предпринимателей (ИП), составляло 758 тысяч человек.

Глава Петростата Александр Кукушкин разъяснил методику сбора статистики по самозанятым гражданам. Петербург выделяется наибольшим количеством людей, работающих на себя. По состоянию на конец 2024 года, количество самозанятых, исключая индивидуальных предпринимателей (ИП), составляло 758 тысяч человек.

Как уточнил Кукушкин, важно различать самозанятых, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, и тех, кто ими не является. Самозанятые, являющиеся ИП, предоставляют отчётность в прежнем порядке, используя формы, доступные на портале веб-сбора Росстата, авторизовавшись с помощью ИНН или ОГРНИП.

Кукушкин также подчеркнул, что для самозанятых, не зарегистрированных как ИП, никаких изменений нет: они не обязаны подавать отчёты в органы статистики. Вся необходимая информация о деятельности таких лиц поступает из Федеральной налоговой службы (ФНС).

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere