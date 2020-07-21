Петербург вошел в тройку регионов с самым сильным падением продаж новостроек

В 2025 году спрос на квартиры в Северной столице рухнул на 24% процента.

Петербург оказался в числе регионов-лидеров по снижению спроса на первичное жилье. По итогам 2025 года количество сделок с новостройками в городе сократилось на 24 процента. В целом по России падение оказалось гораздо скромнее — всего 2,1 процента, до 794,1 тысячи зарегистрированных договоров долевого участия.

Всего спрос на квартиры в новостройках упал в 33 регионах страны. Но сильнее всего удар пришелся по крупнейшим рынкам недвижимости, где ипотека была основным драйвером продаж. Главные причины обвала — высокая ключевая ставка, сделавшая рыночную ипотеку практически недоступной для большинства семей, а также сокращение льготных программ. Доля пяти крупнейших регионов по количеству продаж снизилась с 45 до 40%, что подтверждает перераспределение спроса.

Однако на этом фоне некоторые территории показали взрывной рост. Абсолютным лидером стала Тульская область, где число сделок увеличилось более чем в два раза — с 7,7 до 15,7 тысячи. Это лучший результат среди регионов с развитым рынком первичного жилья. Эксперты связывают падение в Петербурге с высокой зависимостью местного рынка от ипотечного кредитования и дороговизной жилья в Северной столице.

Ранее Piter.TV сообщал, что москвичи и мурманчане скупили в Петербурге 40 тысяч квартир за один год.

Фото: Piter.TV