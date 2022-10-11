В Госдуме предложили обнуление ипотечного бремени для многодетных родителей

Речь идёт о радикальном пересмотре долговой нагрузки для тех, кто решается на "демографический подвиг в самом начале жизненного пути".

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил правительству свой вариант модернизации семейной ипотеки для роста рождаемости, рассказали в пресс-службе партии.

Максимальная ставка в 6% остаётся прежней для семей с одним ребенком. Для семей с двумя детьми она снижается до 4%, с тремя — до 2%. А для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать. Сергей Миронов, председатель партии "Справедливая Россия"

В федеральной повестке может появиться финансовый инструмент, который способен кардинально переписать правила игры на рынке жилищного кредитования. Речь идёт о радикальном пересмотре долговой нагрузки для тех, кто решается на "демографический подвиг в самом начале жизненного пути".

По словам Сергея Миронова, он предлагает, чтобы ставка семейной ипотеки зависела от количества детей, то есть чем больше детей, тем меньше ставка. Так как на сегодняшний день этот вопрос является едва ли не главным сдерживающим фактором для расширения семьи.

Инициатива уже передана на рассмотрение кабинета министров. Парламентарий выразил уверенность в том, что предлагаемая модернизация условий жилищной господдержки окажет позитивное влияние на население страны.

