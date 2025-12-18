Петербург вошел в тройку российских регионов по объемам льготной ипотеки в марте

В марте 2026 года Петербург вошел в топ-3 регионов России по объему выдачи льготной ипотеки, уступив лидерство только Москве и Московской области. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Рынок льготной ипотеки в стране продолжает уверенно расти. За первые три месяца года россияне оформили 111,7 тысячи кредитов на сумму 653,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на треть. Объем кредитования увеличился на 34%, а количество выданных займов — на 31%. Средний размер льготного кредита по России составил 5,93 млн рублей.

В марте тройка регионов-лидеров по объемам выдачи выглядит следующим образом:

Москва: 2,2 тыс. кредитов на сумму 19,68 млрд рублей.

Московская область: 1,62 тыс. кредитов на сумму 13,03 млрд рублей.

Петербург: 1,3 тыс. кредитов на сумму 9,77 млрд рублей.

Таким образом, спрос на доступное жилье в Северной столице остается стабильно высоким.

