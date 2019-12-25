Москвичи и мурманчане скупили в Петербурге 40 тысяч квартир за один год

Жители других регионов оформили 40 тыс. сделок с недвижимостью в Северной столице в 2025 году.

Управление Росреестра по Петербургу подвело итоги минувшего года: в 2025 году иногородние покупатели оформили порядка 40 тыс. заявок на приобретение недвижимости в Северной столице. При этом сами петербуржцы проявили еще большую миграционную активность, подав около 137 тыс. заявок на покупку жилья в других регионах страны. Наиболее предприимчивыми в вопросах смены жилплощади оказались молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Как сообщили в ведомстве, в тройку лидеров среди регионов, чьи жители наиболее часто приобретают квадратные метры в городе на Неве, вошли Ленинградская область, Москва и Подмосковье. В десятку самых активных покупателей также попали выходцы из Мурманской и Новгородской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Эксперты связывают такой интерес с высоким качеством городской среды и развитой социальной инфраструктурой мегаполиса.

Статистика Росреестра показывает устойчивый интерес к новостройкам: за последние два года 16 % петербуржцев приобрели квартиры именно в строящихся домах. Вторичный рынок выбрали 12 % жителей города.

Фото: Piter.tv