Почти 3 тыс. петербургских семей получили жилищные субсидии в 2025 году

Общая сумма выплат составила 11,6 миллиарда рублей.

С начала текущего года 2945 семей из Санкт-Петербурга воспользовались государственной поддержкой для улучшения жилищных условий. Как сообщается, общий объем выделенных средств достиг 11,6 миллиарда рублей. Данные субсидии предназначены для многодетных и молодых семей, родителей детей-инвалидов, а также граждан, состоящих в очереди на жилье.

За последние годы мы подняли бюджет Петербурга до уровня более 1 трлн рублей и существенно увеличили финансирование жилищных программ. Нам удалось сократить городскую очередь на 43%. Социальные выплаты остаются наиболее востребованным и эффективным механизмом помощи гражданам в решении квартирного вопроса. В текущем году общий объем выплат превысит 19 млрд рублей, что позволит помочь почти 5000 семей. Губернатор Александр Беглов

Параллельно в городе продолжается модернизация системы предоставления выплат по программе "Эффективный регион" и реализуется программа расселения коммунальных квартир.

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