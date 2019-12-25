К 2025 году в Петербурге вырастет налог на недвижимость

Переоценку кадастровой стоимости планируют провести в 2022-2023 годах.

Власти Петербурга сообщили о планах переоценки кадастровой стоимости, которая приведет к увеличению налоговой нагрузки на собственников к 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений и финансов.

Переоценку кадастровой стоимости планируют провести в 2022-2023 годах. Сначала будут переоценены земельные участки, потом здания, помещения и машиноместа.

С 2024 года обновленные данные будут применять для расчета налога на жилую и нежилую недвижимость. И уже с 2025 года петербуржцам придется платить повышенный налог.

Спрос на жилье в Петербурге может упасть на треть из-за отмены льготной ипотеки.

Фото: Piter.tv