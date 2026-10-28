Туристы пополнили петербургский бюджет на 992 млн рублей

До конца 2026-го Смольный планирует собрать с путешественников 1,2 млрд рублей.

Туристический налог работает в Петербурге второй год. До конца 2026-го Смольный планирует собрать с путешественников 1,2 млрд рублей. Как пишет Neva.Today, к настоящему времени бюджет пополнился на 991,7 млн рублей, что больше на 14 млн рублей, чем в прошлом году.

Городская администрация ожидает еще примерно 273 млн рублей. В январе Северная столица получила от туристов 215,7 млн рублей, к маю показатель составил всего 17 млн рублей. К началу июля Петербург "обогатился" на 476 млн рублей, к августу – на 929,5 млн рублей, к началу сентября – на 977 млн рублей.

В интервью с изданием вице-президент ассоциации малых гостиниц Тамара Буйлова заявила, что город может не добрать запланированные в 2026 году 1,2 млрд рублей, поскольку далеко не все останавливаются в гостиницах. Налоговая ставка по турналогу достигает 1%, а в период с 1 апреля по 30 сентября ее поднимают до 2%.

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Фото: Piter.TV