Спрос на жилье в Петербурге может упасть на треть из-за отмены льготной ипотеки

Программа перестанет действовать уже через месяц.

В Петербурге ожидается падение спроса на жилье в связи с отменой льготной ипотеки. Программа перестанет действовать уже через месяц. После этого петербуржцы будут покупать недвижимость на 25-30% реже. Такими прогнозами поделилась с РБК директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей.

При этом застройщики считают, что падение спроса на жилье долго не продлится. Они уверены, что петербуржцы переключатся с покупки квартир в новостройках на "вторичку" (как правило, квартиры в старых домах в разы дешевле).

Специалисты прогнозируют восстановление спроса на жилье уровня 2020 года уже к концу этого года. Сейчас застройщики готовятся менять цены на рынке жилья.

Программу льготной ипотеки запустили в России весной прошлого года. Благодаря ей жители страны могли брать кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых.

Ранее мы писали, что в апреле российские банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов.

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