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Спрос на жилье в Петербурге может упасть на треть из-за отмены льготной ипотеки
Сегодня, 7:02
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Спрос на жилье в Петербурге может упасть на треть из-за отмены льготной ипотеки

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Программа перестанет действовать уже через месяц.

В Петербурге ожидается падение спроса на жилье в связи с отменой льготной ипотеки. Программа перестанет действовать уже через месяц. После этого петербуржцы будут покупать недвижимость на 25-30% реже. Такими прогнозами поделилась с РБК директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей.

При этом застройщики считают, что падение спроса на жилье долго не продлится. Они уверены, что петербуржцы переключатся с покупки квартир в новостройках на "вторичку" (как правило, квартиры в старых домах в разы дешевле).

Специалисты прогнозируют восстановление спроса на жилье уровня 2020 года уже к концу этого года. Сейчас застройщики готовятся менять цены на рынке жилья.

Программу льготной ипотеки запустили в России весной прошлого года. Благодаря ей жители страны могли брать кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых.

 Ранее мы писали, что в апреле российские банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов.

Фото: pixabay.com

Теги: льготная ипотека, недвижимость
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 9:02

Ужас какой- ипотека это рабство на 25 лет и подстава для детей!!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 9:17

А есть другая возможность купить?

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