В апреле российские банки выдали 175 тыс. ипотечных кредитов

По сравнению с прошлым апрелем цифра выросла на 89%.

Российские банки в апреле 2021 года выдали порядка 175 тыс. ипотечных кредитов. Это на 3% больше, если сравнивать с мартом, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

А если сравнивать это значение с апрелем 2020 года, то выдачи ипотечных кредитов увеличились на 89%.

Сообщается, что небольшой рост в апреле этого года по сравнению с мартом наблюдался в Московской и Ленинградской областях – выдача ипотек выросла в этих регионах на 7% и 8% соответственно. При этом в некоторых регионах, напротив, наблюдается сокращение: в Чувашии (-1%), Приморском и Алтайском краях (-2%), а также в Татарстане (-3%) и Оренбургской области (-5%).

Генеральный директор ОКБ подчеркнул, что сейчас заемщики стараются быстрее приобрести жилье, потому что опасаются роста процентных ставок. Кроме того, 1 июля в России 1 июля завершается программа льготной ипотеки.

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