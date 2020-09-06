Названы российские города, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

В тройке лидеров оказались Сочи, Иркутск и Севастополь.

Аналитики консалтинговой группы SRG назвали российские города с самыми быстро дорожающими однокомнатными квартирами. Рейтинг возглавляет Сочи, сообщает "РИА Новости".

Так, на курорте за пять лет "однушки" подорожали на 122,09%. Средняя цена такой квартиры составила 5,6 млн рублей в первой половине этого года. Для сравнения, в 2016 году в аналогичном периоде средняя стоимость составляла 2,5 млн рублей.

Второе место разделили между собой Иркутск и Севастополь. Однако по сравнению с Сочи квартиры там подорожали в 2,7 раза меньше. В Иркутске квартиры выросли в цене на 44,95% - средняя стоимость составила 2,8 млн рублей. В Севастополе рост составил 44,21%. Сейчас квартиру в городе можно приобрести в среднем за 4,3 млн рублей.

Санкт Петербург обогнал по динамике цен Москву и закрепился на девятой позиции. При этом квартиры в Северной столице оказались дешевле, чем в Сочи. Средний чек составил 5,5 млн рублей. Это на 40,21% выше, чем в 2016 году.

Москва в рейтинге заняла 18 место. За пять лет однокомнатные квартиры в столице подорожали на 31,41%, средняя стоимость оценивается в 9,2 млн рублей.

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