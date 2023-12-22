Жители Петербурга и Ленобласти активно покупают студии и однокомнатные квартиры

Такое жилье чаще выбирают жители Петербурга и Ленобласти для своих детей – с него начинается вход в недвижимость "с нуля".

В Петербурге и Ленобласти за год выросла доля студий и однокомнатных квартир в зарегистрированных сделках на первичном рынке жилья: с марта 2023 года по март 2024-го она увеличилась с 59% до 73%. Об этом 10 апреля пишет "РБК Петербург", ссылаясь на аналитиков DataFlat.

В Петербурге студии площадью до 25 "квадратов", по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), занимают 18% от всей "первички". На данный момент в городе строят 28,4 тыс. таких квартир. На студии и "однушки" площадью от 25 до 35 "квадратов" приходится 24% рынка. В сегменте квартир площадью от 35 до 45 "квадратов" однокомнатные занимают 91% – 34 тыс. штук.

В новостройках Ленобласти доля студий до 25 "квадратов" меньше – 13% (12,7 тыс. штук). Самым массовым сегментом на рынке являются студии и "однушки" от 25 до 35 "квадратов" – 33% рынка (29,2 тыс. штук).

Рост доли в продажах однокомнатных квартир и студий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обусловлен тем, что только такие квартиры могут позволить себе с учетом возможного ежемесячного платежа по субсидируемой государством ипотеке и стоимости квадратного мера в этих регионах подавляющее большинство домохозяйств. Александр Пыпин, руководитель проекта DataFlat

Такое жилье чаще выбирают жители Петербурга и Ленобласти для своих детей – с него начинается вход в недвижимость "с нуля". Кроме того, студии и однокомнатные квартиры пользуются спросом среди приезжих.

Ранее мы рассказывали о том, что в марте продажи жилья в новостройках Петербурга и Ленобласти выросли на 53%.

Фото: Piter.TV