В Петербурге подешевели квартиры в новостройках

Цена снизилась на рекордные среди мегаполисов 0,9%.

В октябре Петербург оказался на первом месте среди городов-миллионников РФ по снижению цен на новостройки. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса "Яндекс Недвижимость" 6 ноября.

В Северной столице медианная стоимость "квадрата" на первичном рынке в прошлом месяце составила 242 тыс. рублей. Цена снизилась на рекордные среди мегаполисов 0,9%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 0,1%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе – 8,7 млн рублей, а площадь – 36,3 "квадратов".

В среднем в крупнейших городах страны цена "квадрата" на "первичке" – 171 тыс. рублей.

В октябре мы увидели восстановление количества сделок с новостройками в большинстве российских мегаполисов. Однако сейчас для определения стоимости первичной недвижимости в городах-миллионниках стали важны и другие факторы. Стоит отметить, что в последние месяцы стали заметны более динамичные изменения в структуре предложения в российских мегаполисах. Также девелоперы начали использовать новые подходы к ценообразованию, запуская новые специальные предложения для покупателей. Проще говоря, сейчас на итоговую цену объекта больше влияет не площадь квартиры и стоимость метра, а то, какую акцию, типа рассрочки, специальное предложение выберет покупатель. Поэтому вместе с небольшим ростом средней стоимости квадратных метров в новостройках в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше. Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости"

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Фото: Piter.TV