Продажи дорогих новостроек снизились на 54%

Продажи дорогих новостроек в первом квартале 2026 года снизились на 54%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования "Метриума".

Отмечается, что на первичном рынке элитной недвижимости в Москве было заключено 109 сделок. В натуральном выражении объем продаж снизился на 58% год к году. При этом, по данным "Метриума", предложение на рынке высокобюджетных новостроек за январь-март нынешнего года увеличилось на 11% год к году.

Топ-брокер Whitewill Екатерина Левина назвала причиной такой динамики рост цен на квартиры на ранней стадии возведения. Эксперт считает, что на сегодняшний день эти цены сопоставимы со стоимостью недвижимости на более поздних этапах строительства.

Ранее мы сообщали, что новостройки в России могут подорожать на 15% к 2027 году.

