"Циан": новостройки в России могут подорожать на 15% к 2027 году

В России арендовать жилье становится значительно выгоднее, чем покупать новое.

Цены на квартиры на российском первичном рынке внутреннем рынке к концу 2026 года могут вырасти на 15 процентов. Соответствующее заявление перед общественностью сделал главный аналитик "Циана" Алексей Попов в ходе дискуссии, организованной ЕРЗ.РФ. Эксперт пояснил, что причиной таких негативных последствий для покупателей является том, что растет доля жилых комплексов класса "бизнес плюс". Сам факт роста стоимости "вверх" специалист считает большой проблемой для региона. Сейчас у покупателей, у которых есть денежные средства на новостройку, стоимость владения арендным жильем оказалась сильно выгоднее, чем будет покупка недвижимости на первичном рынке, даже с учетом перспективы снижения Центральным банком страны ключевых ставок.

Предложения будет побольше, и цены предложения подрастут побольше, чем инфляция. Во-первых, финмодели снижения цен не предполагают. И во многих регионах, не только в Москве, но растет доля ЖК с дорогими архитектурными излишествами. Алексей Попов, эксперт

