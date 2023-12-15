Готовое жилье в Петербурге дорожает

В октябре рост цен на вторичную недвижимость составил 0,4%.

Стоимость готового жилья в Петербурге растет в соответствии с общероссийским трендом. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость", стало известно Piter.TV 29 октября.

В Северной столице в октябре рост цен на вторичную недвижимость составил 0,4% – до 204 тыс. рублей за "квадрат". Средняя площадь выставленной на продажу готовой квартиры увеличилась относительно сентября (+1%).

В октябре рынок готового жилья продолжает стагнировать. Важным фактором ценообразования были ожидания итогов октябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Покупатели и продавцы наблюдали за возможным решением регулятора, который в пятницу, 25 октября поднял базовую ставку до 21%. Уже несколько месяцев динамика цен на вторичном рынке характеризуется стагнацией, а наиболее интересные колебания происходят в отношении дисконтов. Теперь после повышения ставки Банка России и очередного роста стоимости заемных денег мы можем увидеть большую склонность продавцов к скидкам. В среднем в крупнейших городах России дисконты на вторичном рынке уже достигают 5% и могут продолжить расти. Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости"

Ранее мы рассказывали о том, что объем нового предложения жилья бизнес-класса стал рекордно низким за 13 лет в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)