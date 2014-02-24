Аренда студий в Петербурге подорожала на 30% с начала года

Аналитики определили районы, в которых аренда квартир больше всего выросла в цене

В Санкт-Петербурге подорожала долгосрочная аренда недвижимости — студии с начала 2023 года выросли в цене на 30%, а "однушки" в среднем на 22%. Динамику цен изучили аналитики "Яндекс. Аренда", которые проанализировали стоимость в период с января по ноябрь текущего года.

Лидером по росту цен на студии стал МО Сосновское (+74%). На втором месте — Новоизмайловское (+46%), на третьем месте —Введенский округ и Малая Охта — рост цен +43%.

Рост цен на аренду наблюдается и на двухкомнатные, и на трёхкомнатные квартиры. При этом меньше всего выросла стоимость аренды "двушки": +18% или +7 тыс. рублей (около 50 тыс. рублей). А вот стоимость арендованной "трёшки" местами может доходить до 80 тыс. рублей за месяц.

Напомним, что в ноябре спрос на квартиры в новостройках в Санкт-Петербурге увеличился на 6%.

Фото: Piter.tv