В Петербурге в ноябре спрос на квартиры в новостройках увеличился на 6%

Так, на этом фоне выросла доля ипотеки и составила 88%.

В ноябре в Петербурге заключили 9,5 тыс. сделок по продаже квартир в новостройках, что больше на 6%, чем в октябре, когда продали 9 тыс. квартир. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Петербургская недвижимость" 6 декабря.

Кроме того, отметим, что в ноябре 2022-го заключили 5 тыс. сделок по продаже жилья в новостройках.

Рост спроса определяет не только сезонный фактор — последние месяцы года традиционно отмечены высоким интересом покупателей. В этом году на скорость принятия решения по-прежнему влияют и внешние обстоятельства — грядущее возможное увеличение первоначального взноса и ключевой ставки, усиление инфляции и изменение условий выдачи кредитов. Ольга Трошева, директор компании "Петербургская Недвижимость"

Так, на этом фоне выросла доля ипотеки и составила 88%. Это на 4 п. п. больше, чем в позапрошлом месяце. При этом средний бюджет сделок в ноябре не изменился и приравнивается к 7,9 млн рублей.

Средние цены предложения на рынке новостроек в Северной столице сохранились – 227 тыс. рублей за "квадрат", как и в сентябре, октябре. В Ленобласти "квадрат" стоит 145,5 тыс. рублей, отмечается прирост 0,5% по сравнению с октябрем.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2024 году может увеличиться стоимость квартир в новостройках на 5%.

Фото: Piter.TV