Стоимость квартир в новостройках Петербурга в 2024 году может увеличиться на 5%

За сентябрь в Петербурге и Ленобласти продали 11 200 квартир в новостройках эконом-класса.

В Петербурге в 2024 году может увеличиться стоимость квартир в новостройках на 5%. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на экспертов в сфере недвижимости.

По данным ГК "Запстрой", к концу октября средняя цена "квадрата" на первичном рынке в Северной столице достигает 249,8 тыс. рублей. Последние три месяца новостройки только дорожают.

Некоторое снижение цены вызвано исключительно выходом на рынок новых проектов и началом продаж квартир, когда дома находятся на стадии котлованов. В реальности первичная недвижимость демонстрирует тренд на рост, пусть и небольшой. Алексей Щербатых, основатель "Зоны риелторов"

Как утверждают специалисты консалтингового центра "Петербургская Недвижимость", новостройки дорожали во всех сегментах. Так, в эконом-классе стоимость "квадрата" в конце октября составила 227 тыс. рублей, что на 4,2% больше, чем 10 месяцев назад. Это связано с ростом спроса на такие квартиры: за сентябрь в Петербурге и Ленобласти продали 11 200 квартир в новостройках эконом-класса.

На фоне СВО и частичной мобилизации многие люди отложили идею покупки жилья, в итоге сформировался отложенный спрос, который сейчас и реализуется. Кроме того, многие вернулись к квартирному вопросу на фоне роста курса доллара и ключевой ставки. Сейчас на сделки выходят те, кто получил одобрение еще до последнего повышения ставок. Алексей Лякин, директор агентства "Дорогая, я дома"

Цена на элитное жилье тоже увеличилась. К концу октября, по данным "Петербургской Недвижимости", "квадрат" в квартире на первичном рынке стоил 532,6 тыс. рублей – на 6,7% больше, чем годом ранее.

Предполагаем, что за год рост средних цен на петербургские новостройки не превысит 5%, то есть будет в пределах официальной инфляции. Ольга Трошева, директор консалтингового центра "Петербургская Недвижимость"

Ранее на Piter.TV: в октябре в Петербурге ввели более 131 тыс. "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)