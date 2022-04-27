В октябре в Петербурге ввели более 131 тыс. "квадратов" жилья

Рекордсменом по сдаче многоквартирных домов стал Невский район.

В Петербурге за октябрь ввели в эксплуатацию более 131 тыс. "квадратов" жилья. Речь идет о 51 доме на 3382 квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по строительству 8 ноября.

Рекордсменом по сдаче многоквартирных домов стал Невский район – 84 149,6 "квадратов" или четыре дома на 2412 квартир. Второе место занял Васильевский остров, где введено одно здание площадью 27 837,7 "квадрата" на 664 квартиры, а третье – Пушкинский район с 12 884,4 "квадратами" в одном доме на 261 квартиру.

Сдано и 23 общегородских объекта. К примеру, детский сад в Невском районе на 140 мест.

Ранее на Piter.TV: Петербург стал вторым в списке российских регионов по доступности аренды жилья.

Фото: Piter.TV