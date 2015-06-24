Петербург стал в списке российских регионов по доступности аренды жилья

Как выяснилось, доля семей, которые могут позволить себе аренду квартиры в городе, составила 68,3%.

Северная столица оказалась на втором месте среди регионов РФ по доступности аренды жилья по версии рейтинга РИА Новости. Как выяснилось, доля семей, которые могут позволить себе аренду квартиры в городе, составила 68,3%. Для этого семейный доход должен быть равен как минимум 105 тыс. рублей.

Первой в рейтинге стала Кемеровская область: там аренда жилья финансово доступна для 70,2% проживающих. На третьем месте оказалась республика Татарстан с 68,5%.

В первую пятёрку регионов с доступной арендой вошли Ленинградская область (63,3%) и Иркутская область (62,6%) области. Москва стала 28-ой с результатом 53,4%. Замыкают список республики Северного Кавказа.

Ранее мы сообщили о том, что аренда студий и "однушек" в Петербурге выросла в цене на 20%.

Фото: Piter.TV