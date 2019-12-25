Аренда студий и "однушек" в Петербурге выросла на цене на 20%

По оценкам аналитиков, спрос на жильё далее будет падать на 2-3%.

В Северной столице резко дорожает аренда жилья. Как отмечает издание "Деловой Петербург", причиной этому становится активность на рынке иногородних студентов.

За летний сезон в вузы Петербурга поступило порядка 20 тыс. молодых людей из других городов России. Уже осенью спрос на объявления об аренде жилья возрос на 30%, а число доступных предложений наоборот сократилось на 18%.

В период с августа по октябрь наибольший рост цен на аренду наметился в сегменте студий и "однушек". Они стали дороже на 20,5%, а их средняя стоимость повысилась до 31,1 тыс. рублей в месяц. Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры выросли в цене приблизительно на 14%, до 44,9 и 61,8 тыс. рублей соответственно. Увеличение цен затронуло даже аренду комнат, которые стали дороже на 5,5% (13,4 тыс. рублей).

По оценкам аналитиков, спрос на жильё далее будет падать на 2-3%. Кроме того, граждане уже предпочитают квартирам апартаменты: спрос на них вырос в 2 раза за год.

Ранее мы сообщили о том, что квартира за 750 тыс. рублей в месяц на Крестовском острове выставлена на аренду.

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