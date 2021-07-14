Квартира за 750 тыс. рублей в месяц на Крестовском острове выставлена на аренду

Речь идет о четырехкомнатной квартире в ЖК "Привилегия" площадью 150 "квадратов".

На Крестовском острове сдают в аренду самую дорогую квартиру в Петербурге. Ее стоимость составляет 750 тыс. рублей в месяц. Данные привела витрина недвижимости Restate.

Речь идет о четырехкомнатной квартире в ЖК "Привилегия" площадью 150 "квадратов". На территории комплекса расположены SPA-центр, фитнес-клуб, банный комплекс, служба горничных, парк автомобилей с водителями, британский детский сад-школа, салоны красоты, бассейн длиной 23 м, круглосуточный супермаркет премиум-класса.

В квартире – три спальни и гостиная, совмещенная с кухней, две ванные комнаты и два балкона.

Цена наиболее дешевых квартир в аренду начинается от 12 тыс. рублей в месяц. Они представляют собой студии без мебели на окраинах Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%

Фото: Restate