Возле станции метро "Крестовский остров" установили светофор

По просьбе автомобилистов у станции метрополитена "Крестовский остров" построили и перевели в режим регулирования новый светофор. Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Для водителей перекресток Морского проспекта и улицы Рюхина непростой: ежедневно его пересекают сотни горожан по направлению к парку аттракционов. Регулировщик оснащен устройствами звукового голосового сообщения, которые позволяют комфортно и безопасно пересекать улицу слабовидящим пешеходам.

Новый светофорный объект подключат к Центру управления дорожным движением, что позволит при необходимости менять режим работы, исходя из ситуации на дороге. Всего в Северной столице установлено 1930 светофоров.

О неисправных технических средствах организации дорожного движения можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 576-01-91. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

