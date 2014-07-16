  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле станции метро "Крестовский остров" установили светофор
Сегодня, 16:20
119
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле станции метро "Крестовский остров" установили светофор

0 0

Для водителей перекресток Морского проспекта и улицы Рюхина непростой.

По просьбе автомобилистов у станции метрополитена "Крестовский остров" построили и перевели в режим регулирования новый светофор. Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга. 

Для водителей перекресток Морского проспекта и улицы Рюхина непростой: ежедневно его пересекают сотни горожан по направлению к парку аттракционов. Регулировщик оснащен устройствами звукового голосового сообщения, которые позволяют комфортно и безопасно пересекать улицу слабовидящим пешеходам. 

Новый светофорный объект подключат к Центру управления дорожным движением, что позволит при необходимости менять режим работы, исходя из ситуации на дороге. Всего в Северной столице установлено 1930 светофоров. 

О неисправных технических средствах организации дорожного движения можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 576-01-91. 

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на переходе через Новоладожскую улицу появился светофор. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: крестовский остров, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии