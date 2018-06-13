Цены на посуточную аренду квартир в Петербурге снизились на 25%

Город на Неве лидирует по бронированию услуги среди всех субъектов РФ, опережая по показателю Москву и курорты Краснодарского края.

В сентябре 2023 года посуточная аренда квартир в Петербурге уменьшилась в цене на 25% в сравнении с концом лета. Средняя стоимость аренды квартиры на 24 часа составляет 3460 рублей. Об этом свидетельствуют данные сервис "Суточно.ру".

Как отметил основатель сервиса Юрий Кузнецов, за указанный месяц город на Неве лидирует по бронированию услуги среди всех субъектов РФ, опережая по показателю Москву и курорты Краснодарского края. Многие туристы действительно выбирают начало осени для приезда в Севрную столицу, так как погода пока остаётся комфортной, а ажиотаж цен начинает постепенно утихать.

Также цены на аренду жилья заметно сократились в Зеленоградске, Казани, Нижнем Новгороде, Адлере, Сириусе. В среднем по стране ценник на посуточную аренду составляет 3560 рублей, что на 13% меньше показателя за август.

Ранее мы сообщили о том, что почти 4 тысяч петербургских семей приобрели новое жилье с использованием соцвыплат.

Фото: Pxhere