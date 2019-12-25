Почти 4 тысяч петербургских семей приобрели новое жилье с использованием соцвыплат

Содействие городским очередникам оказывает Горжилобмен.

С начала текущего года уже почти четыре тысячи семей в Петербурге смогли улучшить свои жилищные условия с помощью социальных выплат. Общая сумма использованных на эти цели средств городского бюджета превышает 13 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Содействие городским очередникам оказывает Горжилобмен. Постановкой на очередь занимаются жилищные отделы администраций районов по месту регистрации граждан. Поддержку оказывают шести категориям очередников: жителям расселяемых коммуналок, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, заемщикам и созаемщикам по ипотечным кредитам, очередникам "общей" очереди, молодым семьям.

Всего в этом году планируется обеспечить соцвыплатами более пяти тысяч петербургских семей.

Ранее в Петербурге за месяц стоимость аренды однушек выросла на 2,8%. Обычно, пиковый сезон спроса на аренду начинается к середине августа, в этом году пик пришёлся на июль. Также ситуация осложнилась из-за роста ипотеки на готовое жильё.

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