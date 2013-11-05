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В Петербурге за месяц стоимость аренды однушек выросла на 2,8%
Сегодня, 10:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за месяц стоимость аренды однушек выросла на 2,8%

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По прогнозам экспертов, предложения на рынке аренды будут и дальше сокращаться.

В России становится всё меньше людей, которые сдают квартиры в аренду. Из-за этого цены стали расти. В Петербурге за месяц стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 2,8%, а двухкомнатной  – на 2,3%, сообщили "Известия".

Обычно, пиковый сезон спроса на аренду начинается к середине августа, в этом году пик пришёлся на июль. Также ситуация осложнилась из-за роста ипотеки на готовое жильё.

По прогнозам экспертов, предложения на рынке аренды будут и дальше сокращаться. А цены за сезон могут вырасти ещё на 5-10%.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге увеличились продажи квартир в новостройках на 40%.

Фото: pxhere

Теги: аренда, квартира, однушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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