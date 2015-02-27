В Петербурге увеличились продажи квартир в новостройках на 40%

За август количество сделок достигло около 9 тыс.

За лето в Петербурге выросли продажи квартир в новостройках на 40-45%. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость".

Директор организации Ольга Трошева отмечает, что август станет рекордным месяцем по спросу за последние 2 года. Количество сделок достигло около 9 тыс.

Продажи увеличивались в связи с ослаблением рубля, усилением инфляции и существенным ростом ключевой ставки. В таком случае недвижимость – один из самых надежных способов сохранения средств.

Тенденция повлекла повышение средней цены на квартиры в востребованных ЖК. К примеру, в новостройках масс-маркета за три летних месяца их стоимость взлетела на 2,5% до 221,4 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге снизилась стоимость жилья.

Фото: Piter.TV