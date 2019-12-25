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В Петербурге снизилась стоимость жилья
Сегодня, 15:35
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В Петербурге снизилась стоимость жилья

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Стоимость одного квадратного метра жилья в Северной столице за год опустилась до 202 тысяч рублей.

В Петербурге снизилась стоимость жилья после повышения ключевой ставки. Об этом свидетельствуют данные федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Стоимость одного квадратного метра жилья в Северной столице за год опустилась до 202 тысяч рублей в уже готовых квартирах. Ценник на квадратный метр в новостройках составил до 247,2 тысячи рублей. При этом отмечается, что за последние две недели стоимость увеличилась на на 1,02% и 0,9% соответственно. Кроме того, в большинстве регионов стоимость жилья увеличилась на фоне снижения цен в Петербурге.

Ранее мы сообщали, что стоимость аренды квартиры выросла на 18% в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: санкт-петербург, снижение цен, стоимость квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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