Стоимость аренды квартиры выросла на 18% в Петербурге

Самыми дешевыми оказались студии и "однушки" с неразвитой транспортной доступностью.

Аренда квартир в Петербурге в среднем подорожала на 18% и составила 33 тыс. рублей. Об этом пишет "Фонтанка" в пятницу, 25 августа.

Стоимость студий увеличилась на 8,7%, однокомнатных квартир – на 7,7% (с 26 до 28 тыс. рублей), двухкомнатных – на 2,5% (с 40 до 41 тыс. рублей), а трехкомнатных – на 8,3%.

Самыми дешевыми оказались студии и "однушки" с неразвитой транспортной доступностью. Среди них – квартиры в Коломягах, Сосновой Поляне в Красносельском районе, Парголово в Выборгском.

Ранее на Piter.TV: сроки окупаемости арендного жилья сократились в Петербурге до 21 года.

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