Сроки окупаемости арендного жилья сократились в Петербурге до 21 года

Тенденция наблюдается в связи с ростом внутреннего туризма и повышением платы за аренду.

Эксперты "Авито Недвижимости" подсчитали, что квартира, купленная под сдачу в новостройках, окупится за 20,5 лет, а на вторичном рынке – за 21 год в Петербурге. Об этом пишет РБК.

Показатели взяли при расчете средней стоимости аренды жилья в 33 тыс. рублей в месяц и средней стоимости квартиры на вторичном рынке в 8,3 млн рублей.

Тенденция наблюдается в связи с ростом внутреннего туризма и повышением платы за аренду. За полгода Северную столицу посетили 4 млн туристов, что выше на 10%, чем в прошлом году.

Ранее на Piter.TV: аренда студий в Петербурге подорожала на 9% перед 1 сентября.

Фото: Piter.TV