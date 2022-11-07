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Сроки окупаемости арендного жилья сократились в Петербурге до 21 года
Сегодня, 19:49
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Сроки окупаемости арендного жилья сократились в Петербурге до 21 года

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Тенденция наблюдается в связи с ростом внутреннего туризма и повышением платы за аренду.

Эксперты "Авито Недвижимости" подсчитали, что квартира, купленная под сдачу в новостройках, окупится за 20,5 лет, а на вторичном рынке – за 21 год в Петербурге. Об этом пишет РБК.

Показатели взяли при расчете средней стоимости аренды жилья в 33 тыс. рублей в месяц и средней стоимости квартиры на вторичном рынке в 8,3 млн рублей. 

Тенденция наблюдается в связи с ростом внутреннего туризма и повышением платы за аренду. За полгода Северную столицу посетили 4 млн туристов, что выше на 10%, чем в прошлом году. 

Ранее на Piter.TV: аренда студий в Петербурге подорожала на 9% перед 1 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: аренда жилья, срок окупаемости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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