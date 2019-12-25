За полгода Петербург посетило более 4 млн туристов

В городе создаются новые маршруты, общественные пространства и другие точки притяжения.

Турпоток в Северной столице продолжает восстанавливаться рекордными темпами. Особенно положительная динамика заметна в течение лета. В июне загрузка городских гостиниц составила 77%, а в июле уже достигла 83%. В целом за первые 6 месяцев 2023 года Петербург посетило более 4 млн туристов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В городском правительстве отметили, что успех достигается благодаря усилиям всего профессионального сообщества. Помимо сохранения кадров в сфере, происходит активное развитие городской инфраструктуры. Так, создаются новые маршруты, общественные пространства и другие точки притяжения.

Наибольшим успехом у гостей города пользуется новый туристский маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба", а также историко-культурный кластер "Остров фортов" в Кронштадте. Общественные пространства "Никольские ряды", "Двор Гостинки", "Пространство 360","Фабрика", VOKZAL 1853.

Ранее мы сообщили о том, что более 10 тыс. человек поучаствовали в фестивале водного туризма в Петербурге.

Фото: Piter.TV