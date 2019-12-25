Более 10 тыс. человек поучаствовали в фестивале водного туризма в Петербурге

Центральным событием фестиваля стал крупнейший в мировых масштабах карнавальный заплыв на сап-досках "Фонтанка SUP".

Фестиваль "Столица водного туризма. Петровская акватория", завершился в Петербурге. Мероприятие, организованного городским комитетом по развитию туризма и порталом "Фонтанка.ру", собрало более 10 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Центральным событием фестиваля стал крупнейший в мировых масштабах карнавальный заплыв на сап-досках "Фонтанка SUP".

В этом году 10 км по воде преодолели свыше 10 тыс. сапсерферов из 150 российских городов, 7-ми стран СНГ и дальнего зарубежья.



По словам главы туристического ведомства Сергея Корнеева, мероприятие продолжает вносить в образ Петербурга: для подобного фестиваля нет более подходящего места, чем город на Неве.

Событийный туризм – один из драйверов турпотока, он входит в пятерку основных причин, по которым люди приезжают в Северную столицу. Самый масштабный водный фестиваль – это еще один подарок нашему городу в год его 320-летия. Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что загрузка отелей Петербурга составила более 80% в июле.

Фото: Правительство Петербурга