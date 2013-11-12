Загрузка отелей Петербурга составила более 80% в июле

Борис Пиотровский отметил, что туристы отдают предпочтение гостиницам трех-пяти звезд.

В пятницу, 4 августа, вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал о загрузке отелей Петербурга в июле – она составила 80%.

Чиновник отметил, что туристы отдают предпочтение гостиницам трех-пяти звезд. Кроме того, растет популярность апартаментов.

Иностранных гостей становится меньше – всего 4% от общего потока. Однако их география расширяется. Северную столицу стали чаще посещать жители Турции, ОАЭ, Катара, Ирана и других восточных стран. Чаще их путь проложен через Москву.

Ранее мы сообщали о том, что число туристов в Петербурге достигло 4,1 млн человек с начала года.

Фото: Piter.TV