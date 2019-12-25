Число туристов в Петербурге достигло 4,1 млн человек с начала года

За указанный период в город на Неве приезжало 3,9 млн путешественников из других регионов страны и 200 тыс. иностранных гостей.

С начала текущего года в Северной столице остановись погостить 4,1 млн туристов: по данным консалтинговой компании Nikoliers и городского комитета, это число превышает результаты за аналогичный период 2022-ого на 10%. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, за указанный период в город на Неве приезжало 3,9 млн путешественников из других регионов страны и 200 тыс. иностранных гостей. Кроме того, уровень загрузки петербургских отелей с января по июнь составил 61%, что на 12 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года. С начала лета уровень нагрузки трёх и четрёхзвездочных отелей превышает 75%.



Особое внимание к Петербургу туристы проявляли в праздники и официальные мероприятия: на День города показатель заполняемости в среднем достиг 71 %, во время ПМЭФ-2023 он составил около 81–83 %, а в день праздника выпускников "Алые паруса" достиг 95 %.

Ранее мы сообщили о том, что кластер "Горская" станет круглогодичным морским курортом в Петербурге.

Фото: Piter.TV