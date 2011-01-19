Кластер "Горская" станет круглогодичным морским курортом в Петербурге

На данный момент утверждена "дорожная карта".

Проект туристическо-рекреационного кластера "Горская" начнет свою работу до 2030 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

Проект включает современную яхтенную марину, спортивную, досуговую и гостиничную инфраструктуру и многое другое. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

В рамках проекта обустроят береговую полосу Невской губы, набережные и парк.

Соглашение о намерениях по созданию "Горской" подписали на ПМЭФ-2023 представители правительства Петербурга, АО "Корпорация Туризм.РФ" и СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга".

На данный момент утверждена "дорожная карта", согласован первый этап документации для строительства.

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Фото: Piter.TV