Кластер "Горская" станет круглогодичным морским курортом в Петербурге

Проект туристическо-рекреационного кластера "Горская" начнет свою работу до 2030 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.
Проект включает современную яхтенную марину, спортивную, досуговую и гостиничную инфраструктуру и многое другое.
Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга
В рамках проекта обустроят береговую полосу Невской губы, набережные и парк.
Соглашение о намерениях по созданию "Горской" подписали на ПМЭФ-2023 представители правительства Петербурга, АО "Корпорация Туризм.РФ" и СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга".
На данный момент утверждена "дорожная карта", согласован первый этап документации для строительства.
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Фото: Piter.TV
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