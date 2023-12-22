Кластер "Горская" может привлекать в Петербург до 1,3 млн новых туристов в год

Договор между ключевым инвестором проекта и АО "Корпорация Туризм.РФ" был заключен 23 января этого года.

В Петербурге вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по вопросу создания туристического кластера "Горская". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 9 февраля.

Договор между ключевым инвестором проекта и АО "Корпорация Туризм.РФ" был заключен 23 января этого года. Совместно они приступили к разработке плана развития территории. Завершить процесс намерены во II квартале 2024-го.

Параллельно инвестор готовит градостроительную документацию. На данный момент все мероприятия реализуются в соответствии с дорожной картой.

Чернышенко заявил, что кластер может привлечь примерно по 1,3 млн новых туристов в год. Он поручил Минэкономразвития РФ оказывать всестороннюю поддержку проекту, а Минстрою РФ – рассмотреть вопрос возможности финансирования работ по проектированию и строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры проекта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в "Горской" разместят спортивные объекты с круглогодичными открытыми бассейном и водными аттракционами, гостиницы и самую большую в Европе марину для стоянки яхт и катеров. Запланировано создать рекреационные пространства и прогулочную парковую зону вдоль воды, обустроить береговую полосу Невской губы Финского залива.

Курорт обеспечит не менее 7 тыс. новых рабочих мест и создаст новую точку роста на севере Петербурга, которая даст импульс развития прилегающей территории. Вкладом города в проект станет создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Напомним, кластер хотят построить до 2030 года, а объем инвестиций составит 165 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)