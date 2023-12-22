В Курортном районе до 2030 года намерены построить кластер "Горская"

Морской курорт "Горская" планируют построить в Курортном районе Петербурга до 2030 года. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков.
На данный момент проект планировки территорий находится на этапе разработки. Объем инвестиций в круглогодичный курорт составит 165 млрд рублей, а площадь застройки – 130 га. Пройдет обустройство береговой полосы Невской губы, набережных и парка.
Соглашение о намерениях по созданию "Горской" подписали на ПМЭФ-2023 представители правительства Петербурга, АО "Корпорация Туризм.РФ" и СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга".
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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