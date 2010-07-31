Председатель Комитета по инвестициям Петербурга рассказал о мегапроектах города, представленных на ПМЭФ

Одним из таких проектов выступает создание Широтной магистрали скоростного движения.

Иван Складчиков, возглавляющий Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, подробно рассказал "Петербургскому дневнику" о масштабных проектах, представленных администрацией города на Петербургском Международном Экономическом Форуме.

Отвечая на вопрос о принципах отбора проектов для выставки, Иван Валерьевич объяснил, что городские приоритеты определяются десятью направлениями развития, первое из которых составляют крупные инвестиционные инициативы, именуемые мегапроектами. Именно таким инициативам уделяется особое внимание, поскольку они играют роль катализаторов роста городской экономики.

Одним из таких проектов выступает создание Широтной магистрали скоростного движения. Впервые публике представлен макет магистрали, отражающий этапы строительства и преимущества маршрута. Макет наглядно демонстрирует будущую конфигурацию магистрали, включающую новые разводные мосты и важные транспортные узлы, такие как возводимый Большой Смоленский мост и планирующийся мостовой переход в составе Кольцевой автодороги-2.

Рассказывая о потенциале этого проекта для инвесторов, господин Складчиков подчеркнул, что любая крупная транспортная артерия способствует росту бизнеса и улучшению социально-экономической обстановки на близлежащих территориях. Предполагается активное развитие промышленности и жилищного сектора вокруг будущей магистрали.

Другой важный проект, продемонстрированный на форуме, — расширение аэропорта Пулково. Иван Валерьевич обратил внимание на успехи аэропорта, ныне занимающего второе место в России по объему пассажиропотока, уступая только московскому аэропорту Шереметьево. Новый терминал, построенный в рамках договора о государственно-частном партнёрстве, требует расширения, поскольку количество пассажиров превысило заданные показатели, что обусловливает необходимость строительства второй очереди.

Складчиков сообщил, что инвестору потребуется спроектировать новую Южную галерею, предназначенную преимущественно для обслуживания внутренних рейсов, параллельно сохранив действующий терминал для международных авиаперевозок. Также в планах модернизация транспортной инфраструктуры, предусматривающая появление железнодорожной станции и подземного выхода из метрополитена.

Третий масштабный проект — создание рекреационного кластера "Санкт-Петербург Марина" в Горской. Планируется построить современный курортный район с возможностью приема более 1,3 миллиона туристов ежегодно. Проект предусматривает создание Академии парусного спорта и обеспечение транспортной доступности будущих объектов, включая прокладку автомобильных дорог.

Ещё одна инициатива, освещённая на форуме, связана с развитием транспортной системы города. Трамвайная линия "Купчино-Шушары-Славянка" получит значительное удлинение. В частности, обсуждается строительство продолжения ветки длиной 12 километров с созданием дополнительных станций и интеграцией в систему транспортных маршрутов к будущим крупным объектам — университетскому кампусу СПбГУ и Научно-Технологическому Центру "Невская Дельта".

Фото: Piter.TV