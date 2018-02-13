Путепровод в створе улицы Салова будет бесплатным для легковых авто

Взнос потребуется вносить только водителям грузовиков. Кроме того, рассматривается возможность взимания платы исключительно с грузового транспорта, зарегистрированного вне региона.

Путепровод, строящийся по концессионному соглашению в районе улицы Салова, будет доступен для проезда на платной основе лишь некоторым категориям транспорта. Большинство автомобилистов смогут пользоваться им бесплатно, сообщил глава Комитета по инвестициям Иван Складчиков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Так, легковые машины смогут проезжать через путепровод без оплаты. Взнос потребуется вносить только водителям грузовиков. Кроме того, рассматривается возможность взимания платы исключительно с грузового транспорта, зарегистрированного вне региона.

Общая стоимость проекта строительства путепровода в районе улицы Салова над железнодорожными путями, связанного с выездом на Большой Смоленский мост, превышает 30 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться совместно федеральным центром, региональным бюджетом и концессионером. Данный путепровод является первым в перечне из пяти объектов, строительство которых признано наиболее важным.

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Фото: КРТИ