В 2024 году в Петербурге могут открыть три станции метро

В первом полугодии этого года будут получены заключения экспертизы по участкам Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" до "Каретной" и Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Каменки".

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в ходе пресс-конференции ТАСС заявил, что в третьем квартале 2024 года АО "Метрострой Северной Столицы" достроит станцию метро "Горный институт", готовую на 90%, а в четвертом – "Путиловскую" и "Юго-Западную".

Кроме того, по словам чиновника, в первом полугодии этого года будут получены заключения экспертизы по участкам Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" до "Каретной" и Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Каменки".

В 2024-м стартует и проектирование вестибюля станции "Театральная", участка Лахтинско-Правобережной линии от "Горного института" до "Морского фасада". Начнется проектирование участка Красносельско-Калининской линии со станциями "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна".

С 1 января этого года за проектирование и строительство метро в Петербурге отвечает городской комитет по строительству. Ранее компанию "Метрострой Северной столицы" курировал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ранее на Piter.TV: станцию метро в Кудрово намерены открыть в 2027 году. Власти Ленобласти планируют как можно скорее определить источник финансирования работ.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)