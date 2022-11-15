Станцию метро "Горный институт" намерены открыть к 1 сентября 2024 года

Станция станет конечной "оранжевой" ветки метро.

К 1 сентября 2024 года в Петербурге может заработать новая станция метро – "Горный институт". Об этом 28 декабря пишет "ЗАКС.Ру", ссылаясь на вице-губернатора Николая Линченко.

Ранее было известно о том, что "Горный институт" планируют открыть к декабрю следующего года. Кроме того, сообщалось, что станция готова на 90%.

В декабре на "Горном институте" специалисты АО "Метрострой Северной Столицы" установили порядка 50 тонн опоры и направляющих для монтажа эскалаторов. Станция станет конечной "оранжевой" ветки метро.

В Петербурге не будут повышать цены на проезд в общественном транспорте, как в Москве. По "Подорожнику" поездка в метро составит 49 рублей, а в наземном транспорте – 44 рубля.

Фото: пресс-служба "Метростроя Северной столицы"