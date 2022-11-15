Станцию метро "Горный институт" в Петербурге планируют открыть к концу 2024 года

На площадке работают 320 специалистов.

На Васильевском острове продолжаются работы по строительству станции метро "Горный институт". Открытие планируется к концу 2024 года. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На данный момент завершено обустройство котлована, длина которого 28 метров. По словам зампреда Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Максима Кузнецова, строительство "Горного института" контролирует губернатор Петербурга Александра Беглова.

Данная станция метро типовая, глубокого заложения. Никаких сложностей и особенностей при ее строительстве нет. В оформлении вестибюля станции будут отсылки к Горному университету. Максим Кузнецов, зампред Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Сейчас котлован обустраивают фундаментов будущего вестибюля станции. Кроме того, стартуют отделочные работы вестибюля. На площадке работают 320 специалистов компании "Метрострой Северной столицы".

Напомним, что один из вестибюлей будет со стороны Большого проспекта Васильевского острова, а второй – со стороны Косой линии.

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Фото: Piter.TV