На станции метро "Горный институт" появились "световые столбы"

На станции "Горный институт" петербургского метрополитена, которую планируют открыть в этом году, завершается монтаж осветителей на балюстраде эскалаторов. Отмечается, что таких "световых столбов" в Петербурге ещё не устанавливали.
"Наклонный ход наполнился ярким светом, остается только полностью снять защитное покрытие с потолочных зонтов и самой балюстрады"
Telegram-канал "Подземник"
Ранее Piter.TV сообщал, что у станции метро "Чернышевская" снова образовалось столпотворение.
Фото: Telegram-канал "Подземник"
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