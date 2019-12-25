На станции метро "Горный институт" появились "световые столбы"

Рабочим осталось снять защитные покрытия с потолочных зонтов и балюстрад.

На станции "Горный институт" петербургского метрополитена, которую планируют открыть в этом году, завершается монтаж осветителей на балюстраде эскалаторов. Отмечается, что таких "световых столбов" в Петербурге ещё не устанавливали.

"Наклонный ход наполнился ярким светом, остается только полностью снять защитное покрытие с потолочных зонтов и самой балюстрады" Telegram-канал "Подземник"

Ранее Piter.TV сообщал, что у станции метро "Чернышевская" снова образовалось столпотворение.

Фото: Telegram-канал "Подземник"