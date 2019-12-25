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На станции метро "Горный институт" появились "световые столбы"
Сегодня, 10:55
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На станции метро "Горный институт" появились "световые столбы"

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Рабочим осталось снять защитные покрытия с потолочных зонтов и балюстрад.

На станции "Горный институт" петербургского метрополитена, которую планируют открыть в этом году, завершается монтаж осветителей на балюстраде эскалаторов. Отмечается, что таких "световых столбов" в Петербурге ещё не устанавливали.

"Наклонный ход наполнился ярким светом, остается только полностью снять защитное покрытие с потолочных зонтов и самой балюстрады"

 Telegram-канал "Подземник"

Ранее Piter.TV сообщал, что  у станции метро "Чернышевская" снова образовалось столпотворение.

Фото: Telegram-канал "Подземник"

Теги: метрополитен в петербурге, станция горный институт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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