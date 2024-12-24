Петербургский метрополитен купил бизнес-центр у станции "Горный институт"

Здесь располагался бизнес-центр класса С.

ГУП "Петербургский метрополитен" приобрел нежилое здание на Косой линии, где до этого много лет располагался бизнес-центр. Здание хотят использовать для нужд недавно открывшейся рядом станции "Горный институт". Контракт на услуги по купле-продаже здания был заключен 11 марта 2025 года за 136 млн рублей, обратила внимание "Фонтанка".

В техзадании указан адрес: Косая линия, 5А. Здесь располагался бизнес-центр класса С, который пытались продать несколько лет. Его площадь около 1300 квадратных метров.

Судя по данным Росреестра, 12 марта "Петербургский метрополитен" зарегистрировал собственность на здание. В частности, на Косой линии хотят организовать комнаты отдыха для сотрудников, так как здесь работает ночной подвоз машинистов для продолжения смены.

Станция "Горный институт" была открыта в конце 2024 года.

Фото: Смольный