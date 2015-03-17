Петербургский метрополитен переделает "головастые" вагоны в пассажирские за 200 млн рублей

Подрядчику нужно демонтировать кабины машинистов вместе с оборудованием на "оранжевой" ветке.

Петербургский метрополитен объявил необычную закупку на реконструкцию девяти головных вагонов серии 81-540.8 в обычные пассажирские. Начальная цена контракта составляет 200 миллионов рублей, прием заявок продлится до 28 августа.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить демонтаж кабины машиниста и всего оборудования в ней для увеличения пассажировместимости вагонов. Работы будут проводиться с электропоездами из депо "Московское".

Особенностью закупки является режим строгой секретности. Инженерную документацию подрядчик получит исключительно в бумажном виде с запретом на оцифровку, копирование или пересылку по электронной почте.

Вагоны серии 81-540.8, получившие в народе прозвища "головастые", "дракула" и "саблезуб" из-за характерной формы кабины с белыми полосами, поставлялись в петербургское метро в начале 2000-х годов. Несколько лет назад возник переизбыток головных вагонов, что и стало причиной решения о их переделке.

Как отмечается в документации, модернизированные вагоны планируется задействовать на оранжевой линии (четвертой ветке) после ввода новых участков — станций "Шкипарская" и "Морской фасад" в направлении намывных территорий Васильевского острова. Срок выполнения работ установлен до марта 2026 года. Цель проекта — обеспечение возросшей пассажиропроводимости при дальнейшем развитии линии.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com