Первый "Балтиец-2" для фиолетовой линии прибыл на Октябрьский электровагоноремонтный завод

На Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) доставлен первый новый поезд модели "Балтиец-2", который в будущем будет курсировать по Московско-Петроградской (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Новый состав, окрашенный в фирменную синюю цветовую гамму, характерную для этой серии, поступил на предприятие для окончательной сборки. Как уточнил градоначальник, ключевые производственные этапы начнутся уже 1 сентября.

Специалистам завода предстоит выполнить комплексный объем работ: провести электромонтажные операции, установить дверные системы, а также осуществить все необходимые испытания перед передачей состава в эксплуатацию.

"Балтиец-2" является дальнейшим развитием отечественных электропоездов для метро. Их поставка направлена на обновление подвижного состава и повышение комфорта пассажиров одной из самых загруженных линий городского метрополитена.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова