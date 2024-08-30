В Петербурге открыли два новых исторических маршрута памяти с уникальными экскурсиями

Пешие и речные прогулки в Петербурге познакомят с историей флота и Васильевского острова.

В Санкт-Петербурге запущены два новых "Маршрута памяти" — "Петербург. Город и флот" и "Василеостровский. Остров памяти и славы", разработанные совместно с методистами Президентской библиотеки и Российского военно-исторического общества, сообщил председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Маршрут "Василеостровский. Остров памяти и славы" представляет собой пешую прогулку от станции метро "Василеостровская" через библиотеки и Андреевский собор до ледокола "Красин". Продолжительность экскурсии составляет полтора часа.

Маршрут "Петербург. Город и флот" посвящён истории флота и его роли в развитии города, подвигам моряков и защитников Ленинграда. С реки открываются виды на верфи, порты и Адмиралтейство. Проект рассчитан на широкую аудиторию, включая молодёжь и детей, и предусматривает вовлечение различных сфер городской жизни.

Фото: Piter.TV